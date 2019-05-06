Военные на передовой будут получать не меньше тысячи долларов: Порошенко приказал увеличить доплаты
Доплаты на первой линии обороны составят 17 тысяч гривен
Действующий президент Украины Петр Порошенко, который прибыл на Донбасс, поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военным на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) еще на 5 тысяч гривен.
После этого бойцы "на передовой" в целом будут получать более тысячи долларов в месяц, заявил Порошенко во время выступления по случаю дня пехоты.
"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцам подразделений, находящихся на первой линии операции Объединенных сил", – заявил Порошенко.
По словам Порошенко, уровень доплаты военнослужащим, находящимся на первой линии обороны, увеличен до 17 тысяч гривен.
"Что будет в целом – минимум 10,3-10,4 тыс. грн, это денежное довольствие, 12 тыс. грн доплаты, которые есть сейчас, и плюс 5 тыс. грн – это 17 тысяч гривен доплаты, и выходим на сумму, превышающую 27 тысяч гривен на каждого военнослужащего. ... Как мы и говорили, украинский воин на первой линии будет получать около тысячи гривен в день и более тысячи долларов в месяц", – подчеркнул он.
Напомним, с 1 января украинским военным подняли зарплату, а с 1 апреля доплаты уже были повышены.
Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Военные на передовой будут получать не меньше тысячи долларов: Порошенко приказал увеличить доплаты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Основная ударная сила армии: в Украине поздравили пехоту ВСУ с праздником
В любой войне самые тяжелые испытания ложатся на плечи пехотинцев, и потери у них самые большие
В Украину прибыли американские десантники: опубликованы фото
Военных США из 101-й воздушно-десантной дивизии прибыло больше сотни