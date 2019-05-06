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Военные на передовой будут получать не меньше тысячи долларов: Порошенко приказал увеличить доплаты

6 мая, 16:06

Доплаты на первой линии обороны составят 17 тысяч гривен

Фото: Официальный сайт президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который прибыл на Донбасс, поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военным на первой линии обороны в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) еще на 5 тысяч гривен.

После этого бойцы "на передовой" в целом будут получать более тысячи долларов в месяц, заявил Порошенко во время выступления по случаю дня пехоты.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного содержания бойцам подразделений, находящихся на первой линии операции Объединенных сил", – заявил Порошенко.

По словам Порошенко, уровень доплаты военнослужащим, находящимся на первой линии обороны, увеличен до 17 тысяч гривен.

"Что будет в целом – минимум 10,3-10,4 тыс. грн, это денежное довольствие, 12 тыс. грн доплаты, которые есть сейчас, и плюс 5 тыс. грн – это 17 тысяч гривен доплаты, и выходим на сумму, превышающую 27 тысяч гривен на каждого военнослужащего. ... Как мы и говорили, украинский воин на первой линии будет получать около тысячи гривен в день и более тысячи долларов в месяц", – подчеркнул он.

Напомним, с 1 января украинским военным подняли зарплату, а с 1 апреля доплаты уже были повышены.

Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

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Тег Порошенко, военные, доплаты, ООС

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Источник:

УНИАН

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