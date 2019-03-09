Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ

Сегодня, 11:33

ЕК может в ближайшее время наложить на каждый из концернов штраф до 1 млрд евро

Фото: Pixabay
Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/387/cd8/5c8387cd8238c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/387/cd8/5c8387cd8238c.jpg Экономика ЕК может в ближайшее время наложить на каждый из концернов штраф до 1 млрд евро

Европейская комиссия в ближайшие недели может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автопроизводителей Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG, каждому из них грозит взыскание до 1 млрд евро, пишет Der Spiegel.

По данным немецкого издания, их подозревают в сговоре в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов: автоконцерны незаконно согласовали размер бака для AdBlue – жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей.

Кроме того, как выяснило издание, производители договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц

BMW грозит больший размер штрафа, чем Daimler и Volkswagen, так как компания отвергала все обвинения в ходе расследования ЕК. При этом два других автоконцерна признались в совершении правонарушений.

Напомним, летом 2018 года прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом". Компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

В марте 2019 года сообщалось, что BMW и Daimler займутся разработкой систем беспилотного управления автомобилями. Немецкие производители подписали соответствующее соглашение, для реализации которого они создадут совместное предприятие.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Volkswagen, BMW, Daimler

Вы сейчас просматриваете новость " Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Что лечит калина в организме человека

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Россия назвала своего представителя на Евровидении-2019

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Саудовская Аравия заинтересовалась секретным украинским танком
Загрузка...

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

Вчера, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Вчера, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

7 марта, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению