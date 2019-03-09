Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ

ЕК может в ближайшее время наложить на каждый из концернов штраф до 1 млрд евро

Фото: Pixabay

Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/387/cd8/5c8387cd8238c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/387/cd8/5c8387cd8238c.jpg 2019-03-09T11:33:00+02:00 Экономика ЕК может в ближайшее время наложить на каждый из концернов штраф до 1 млрд евро

Европейская комиссия в ближайшие недели может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автопроизводителей Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG, каждому из них грозит взыскание до 1 млрд евро, пишет Der Spiegel.

По данным немецкого издания, их подозревают в сговоре в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов: автоконцерны незаконно согласовали размер бака для AdBlue – жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей.

Кроме того, как выяснило издание, производители договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц

BMW грозит больший размер штрафа, чем Daimler и Volkswagen, так как компания отвергала все обвинения в ходе расследования ЕК. При этом два других автоконцерна признались в совершении правонарушений.

Напомним, летом 2018 года прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом". Компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

В марте 2019 года сообщалось, что BMW и Daimler займутся разработкой систем беспилотного управления автомобилями. Немецкие производители подписали соответствующее соглашение, для реализации которого они создадут совместное предприятие.

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