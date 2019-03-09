Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы – СМИ
ЕК может в ближайшее время наложить на каждый из концернов штраф до 1 млрд евро
Европейская комиссия в ближайшие недели может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автопроизводителей Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG, каждому из них грозит взыскание до 1 млрд евро, пишет Der Spiegel.
По данным немецкого издания, их подозревают в сговоре в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов: автоконцерны незаконно согласовали размер бака для AdBlue – жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей.
Кроме того, как выяснило издание, производители договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц
BMW грозит больший размер штрафа, чем Daimler и Volkswagen, так как компания отвергала все обвинения в ходе расследования ЕК. При этом два других автоконцерна признались в совершении правонарушений.
Напомним, летом 2018 года прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом". Компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.
В марте 2019 года сообщалось, что BMW и Daimler займутся разработкой систем беспилотного управления автомобилями. Немецкие производители подписали соответствующее соглашение, для реализации которого они создадут совместное предприятие.
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