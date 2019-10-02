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Волынец: Импорт электроэнергии из России позволит Кремлю давить на украинскую власть

2 октября, 19:19

По его мнению, Россия целенаправленно делает Украину энергозависимой

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Лидер профсоюза горняков сообщил, что со вчерашнего дня Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период.

"Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической. Ежемесячно в Украину через Беларусь поставлялось 300-400 тыс. тонн российского угля. Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент – зимой", - написал Волынец.

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По его мнению, в настоящее время Россия целенаправленно делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз. Он считает, что импорт электроэнергии из России, который начался вчера, — это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

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"Именно в тот день, когда РЖД заблокировала поставки угля, в Украине начались поставки российской электроэнергии. То есть Украину делают еще более зависимой — вместо угля продают готовую электроэнергию, "выводя из игры" украинских энергетиков. Чем эта цепь закончится, предсказать не сложно. Фактор энергозависимости будет использован Москвой для геополитического давления на украинскую власть", – написал Волынец.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ее связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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Россия электроэнергия ТЭС Волынец

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