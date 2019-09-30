Волынец: Отказ НКРЭКУ снижать price caps обоснованный, действующие ограничения едва покрывают цену угля

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Существующие ограничения (price caps) на рынке электроэнергии едва покрывают цену угля, поэтому отказ Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их снижать является обоснованным.

Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, комментируя критику решения регулятора со стороны министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, который заявил, что цена на уголь за последний год снизилась.

"Министр ошибочно отождествляет понятие оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ) и цены угольной генерации. Действительно, ОРЦ как ценовой микс учитывал угольную составляющую. В формуле ОРЦ на 2019 год тариф тепловой генерации (исходя из средних цен индекса API 2) в 2019 году должен был составлять 2,07 грн кВт⋅ч. С 1 июля, когда вводился новый рынок электроэнергии, ценовые ограничения (в том числе для ГК ТЭС) были установлены на уровне 1,64 кВт⋅ч. Но из этой суммы нужно вычесть акциз и оплату тарифа НЭК "Укрэнерго" на диспетчеризацию. Как видим, динамика снижения цены в Роттердаме, о которой говорит Алексей Оржель, уже учтена в существующих price caps", – пояснил Волынец.

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Глава профсоюза также обратил внимание, что цена электроэнергии, произведенной угольными ТЭС, это не только стоимость топлива. Это еще и условно-постоянные расходы электростанций (заработная плата, ремонты, амортизация и т. д.). В условиях 10% рентабельности на покрытие угольной составляющей у генерирующих компаний остается лишь 0,99 грн кВт⋅ч. Это лишь 1834 грн/т без доставки из порта на станцию ​​железнодорожным транспортом. Доставка "съедает" еще 260 грн на каждой тонне. Таким образом, на границе цена угля должна быть не больше 1524 грн/т, а реальные контракты начинаются с 1900 грн/т. Регуляторная цена на уголь шахт еще больше – 2500 грн/т, добавил он.

Волынец выразил удивление, что министр при таких условиях видит возможность для снижения ценовых ограничений, ведь существующие price caps едва покрывают цену угля, и назвал позицию НКРЭКУ вполне обоснованной.

"За какие средства генерирующие компании ТЭС должны закупать уголь? Где именно, при таких обстоятельствах, министр Оржель видит потенциал для снижения price caps? Очень хотелось бы услышать ответ на эти конкретные вопросы, а не трансляцию всем известных фактов о снижении цены угля на мировых рынках по сравнению с прошлым годом и недавнее укрепление гривни", - написал Волынец.

Напомним, НРКЭКУ не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок (price caps).

Ранее представители власти сообщали, что считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии, а именно – дневную цену снизить на 15-20%. Ряд экспертов заявляли, что намерения снизить предельные цены на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.

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