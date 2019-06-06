Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Вопреки желаниям Китая: СМИ узнали о крупной поставке американского оружия в Тайвань

6 июня, 11:27

С США заключили контракт на продажу вооружений на 2 млрд долларов, говорят источники

Танк M1A2
Танк M1A2. Фото: Wikipedia

Пентагон и госдепартамент США проинформировали американский конгресс о потенциальной сделке с Тайванем по продаже острову вооружений на сумму 2 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

По информации агентства, в готовящийся контракт планируется впервые включить лучший американский танк M1A2, который участвовал в международных учениях Tank Challenge, а также противовоздушное и противотанковое вооружение. В уведомление не вошли поставки истребителей F-16, вопрос об этом продолжает находиться в стадии рассмотрения ведомствами, отметил источник агентства. 

Всего в контракт предполагается включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger.

Агентство отмечает, что эта сделка, если состоится, вызовет резкую негативную реакцию Китая, который уже давно выступает против поставок оружия тайваньскому режиму и сотрудничества с ним в военной сфере.

В марте 2019 года американская администрация уже одобрила продажу Тайваню 60 истребителей F-16.

Напомним, ранее Нацгвардия Украины показала в деле американский "противотанковый истребитель":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Тайвань, оружие, поставки, контракт, Пентагон, вооружение, вооружения, Госдепартамент США, Госдеп США

Вы сейчас просматриваете новость " Вопреки желаниям Китая: СМИ узнали о крупной поставке американского оружия в Тайвань". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи Киеву — американский генерал

Вчера, 03:12

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов

В Госдепе анонсировали новые переговоры США и России по вопросам вооружения

Вчера, 02:53

Пока конкретных дат или сроков не упоминается

У США и России пока нет договоренностей по Сирии – Госдеп

Вчера, 00:48

Но в Госдепе уверяют, что контакты идут на всех уровнях

В Пентагоне напомнили, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с США

1 июня, 04:45

Вашингтон и Пекин соперничают, но это не означает наличие конфликтов

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

5 самых главных мужских мифов о женщинах

Трагедия в Шереметьево: появилась полная расшифровка переговоров

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

​Эти продукты «забирают» молодость

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать

Как определить, натуральный мед или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь