Вопреки желаниям Китая: СМИ узнали о крупной поставке американского оружия в Тайвань
С США заключили контракт на продажу вооружений на 2 млрд долларов, говорят источники
Пентагон и госдепартамент США проинформировали американский конгресс о потенциальной сделке с Тайванем по продаже острову вооружений на сумму 2 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.
По информации агентства, в готовящийся контракт планируется впервые включить лучший американский танк M1A2, который участвовал в международных учениях Tank Challenge, а также противовоздушное и противотанковое вооружение. В уведомление не вошли поставки истребителей F-16, вопрос об этом продолжает находиться в стадии рассмотрения ведомствами, отметил источник агентства.
Всего в контракт предполагается включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger.
Агентство отмечает, что эта сделка, если состоится, вызовет резкую негативную реакцию Китая, который уже давно выступает против поставок оружия тайваньскому режиму и сотрудничества с ним в военной сфере.
В марте 2019 года американская администрация уже одобрила продажу Тайваню 60 истребителей F-16.
Напомним, ранее Нацгвардия Украины показала в деле американский "противотанковый истребитель":
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