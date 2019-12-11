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Вопрос на миллиарды долларов: эксперт назвал главную проблему газовых переговоров Украины и России

11 декабря, 13:29

Александра Романюк

РФ и "Газпром" пытаются сохранить лицо на международной арене, считает эксперт

/ Фото: AFP

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Основной камень преткновения в переговорах Украины и России по газовому вопросу – это форма конвертации результатов Стокгольмского арбитража. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт Алексей Кущ.

"Несколько миллиардов долларов, которые Украина должна получить по решению Стокгольмского арбитража, можно получить либо деньгами, либо газом. Но вопрос в том, что, на мой взгляд, Россия никогда не согласится на то, чтобы это прошло официально как выплата. Она готова дать 20-25%-ную скидку на газ на какое-то время, которая должна покрыть размер выигрыша Украины. А Украина при этом должна как бы отказаться от взыскания долга. В результате Россия сохранит лицо на международной арене, и другой вариант для нее неприемлем. Но насколько приемлема данная модель для Украины, сказать сложно. Я думаю, и [президент Владимир] Зеленский, и та команда, которая его окружает, пошли бы на это, но они прекрасно понимают токсичность данного варианта. Такое решение даст колоссальный карт-бланш в руки оппозиции", – объясняет эксперт.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале – Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"

О других итогах "нормандской встречи" узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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газ Россия Украина Алексей Кущ газовые переговоры транзит газа Стокгольмский арбитраж

Источник: Сегодня

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