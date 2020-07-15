Вопрос Нацбанка: глава МВФ рассказала Зеленскому о требованиях

Украине следует сохранить независимость Национального банка (НБУ). Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики – это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", - говорится в заявлении Георгиевой.

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Георгиева добавила, что политика Нацбанка под руководством Якова Смолия заслуживала доверия и способствовала стабилизации экономики Украины

"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - объяснила глава МВФ.

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Напомним, Зеленский и Георгиева провели телефонный разговор, во время которого обсудили продолжение активного сотрудничества Украины и МВФ. Зеленский, в частности, заверил Георгиеву, что продолжение работы с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

Как сообщалось, Украина и МВФ заключили соглашение о 18-месячной программе финансирования stand-by на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долларов). После выделения первого транша в 2,1 млрд долларов намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года, с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Также ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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