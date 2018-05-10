Возмещение убытков за аннексию Крыма: Россия отреагировала на решение суда в Гааге

В МИД РФ заявили, что готовы к диалогу, но хотят уделить внимание юридической стороне вопроса

МИД России пока не ознакомился с решением Третейского суда в Гааге по делу украинских компаний против РФ относительно возмещения убытков за аннексию Крыма Россией – речь идет о сумме в 159 млн долларов. Об этом заявил 10 мая статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

"По крайней мере, я не знаю об этом решении. В этом надо разбираться. Как станет известно, будем смотреть, что делать дальше. Будем внимательно следить за развитием этого вопроса", – заявил Карасин.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что РФ готова к "диалогу по этим вопросам".

"У нас есть соответствующие структуры, которые внимательно занимаются юридической стороной всего этого", – отметил замглавы МИД России.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в Крыму РФ захватила более 4 тысяч предприятий, а ущерб оценивается в 1 триллион гривен. Он отметил, что присвоение украинских предприятий будет стоить России судебными разбирательствами.

Сайт "Сегодня" писал, какие судебные иски есть между странами и сколько денег Украина хочет получить от России в международных судах. Есть вероятность, что Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации Украине.