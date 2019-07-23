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Возмещение за аннексию Крыма: суд разрешил Ощадбанку взыскать с России миллиард долларов

23 июля, 12:03

Решение апелляционного суда еще может быть оспорено

Фото: Ощадбанк / Facebook
Фото: Ощадбанк / Facebook.

Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше 1,1 млрд долларов убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Россией Крыма.

Суд определением от 17 июля 2019 года постановил выдать исполнительные листы на взыскание с РФ в лице Министерства юстиции в пользу Ощадбанка 1 млрд 111,3 млн долларов возмещения убытков плюс проценты и прочие расходы.

В решении указывается, что суд открыл производство по делу 2 мая и известил посольство РФ 13 мая и Минюст РФ 27 мая, что подтверждается информацией на сайте "Укрпочты", однако должник в месячный срок возражения в суд не подал.

Согласно определению, оно может быть обжаловано в Верховном суде и в таком случае вступит в силу после рассмотрения такой апелляции.

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Как сообщалось, по итогам решения международного арбитража в ноябре прошлого года Ощадбанк заявил о сумме возмещения 1,3 млрд долларов и начислении 97 тыс. долларов процентов в каждый последующий день. Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Россия не признала решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Соответственно, платить Москва отказывается.

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Тег Россия, суд, компенсации, Ощадбанк, аннексия, аннексия Крыма, возмещение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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