"Возможно, человек просто не владеет информацией": в НКРЭКУ ответили Абромавичусу

Уволить члена Нацкомиссии можно только в исключительных случаях

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua.

Заменить членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) можно только через 3-месячный конкурс и только в исключительном случае.

Такое мнение высказала секретарь Конкурсной комиссии по выбору членов НКРЭКУ Светлана Голикова, комментируя заявление советника Владимира Зеленского Айвараса Абромавичуса о необходимости перезагрузки АМКУ и НКРЭКУ.

"Если человек подаст, предположим, заявление об отставке, то на его место, пожалуйста, может быть объявлен конкурс, и в течение почти 3 месяцев будет идти конкурсная процедура. Потом представят 2 кандидатов Президенту, он будет выбирать", – цитируют Голикову Українські новини.

Голикова считает, что уволить члена НКРЭКУ можно только в исключительных случаях: "Там есть основания, но они достаточно ограниченные. …Их практически нельзя сейчас уволить, кроме случаев, определенных законом, когда есть уголовные дела или человек, не дай Бог, умер".

Светлана Голикова допускает, что заявление Абромавичуса вызвано либо недостатком информированности, либо желанием изменить законодательство.

"Я думаю, что уже немножко забылось, что происходило год назад. Люди не были в этом процессе, и пресса не говорила об этом. Поэтому, возможно, просто человек не владеет информацией, ситуацией, что происходит сейчас с конкурсной комиссией. А, возможно, есть желание изменить законодательство", – подытожила секретарь Конкурсной комиссии.

Ранее советник Владимира Зеленского и бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о необходимости перезагрузки Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Действующий состав НКРЭКУ был назначен 30 мая 2017 года на конкурсной основе. Представители международных организаций приветствовали прозрачность проведенного конкурса и профессионализм кадрового состава регулятора. В частности, об этом заявляли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

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