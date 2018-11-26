Возможности и вызовы энергетической отрасли Украины: вышло второе издание справочника "Энергетика Украины"

Справочник "Энергетика Украины" – это настольная книга для изучения энергорынка, а также точка входа для иностранных инвесторов

Контент-маркетинговое агентство Top Lead при поддержке Американской торговой палаты в Украине и юридической фирмы AEQUO Law Firm, аудиторской компании Baker Tilly и энергетической компании ДТЭК подготовило новое издание инфографического справочника "Энергетика Украины".

Справочник является аналитическим изданием, представляющий комплексные вопросы функционирования энергетики Украины – текущее состояние энергетики Украины, потенциал энергетического сектора и направления, которые нуждаются в реформировании:

Гидроэнергетика : развитие гидроэнергетики сдерживают природные условия. В связи с уменьшением уровня воды в реках наблюдается падение производства, несмотря на умеренное увеличение установленной мощности.

: развитие гидроэнергетики сдерживают природные условия. В связи с уменьшением уровня воды в реках наблюдается падение производства, несмотря на умеренное увеличение установленной мощности. Ветровая энергетика : наибольший потенциал ветровой энергетики сосредоточен в Карпатах. Но технологическая и нормативная сложность реализации проектов в этом регионе сдерживает использование имеющегося потенциала.

: наибольший потенциал ветровой энергетики сосредоточен в Карпатах. Но технологическая и нормативная сложность реализации проектов в этом регионе сдерживает использование имеющегося потенциала. Солнечная электрогенерация : наиболее стремительный сектор возобновляемых источников энергии в части увеличения эффективности технологий это солнечная фотовольтаика. 7% мощности солнечных панелей в Украине расположены на крышах частных домов.

: наиболее стремительный сектор возобновляемых источников энергии в части увеличения эффективности технологий это солнечная фотовольтаика. 7% мощности солнечных панелей в Украине расположены на крышах частных домов. Теплоэнергия : сектор централизованного теплоснабжения характеризуется высокой газозависмостью: доля газа составляет 71%, а ее постепенное уменьшение происходит за счет менее экологического угля.

: сектор централизованного теплоснабжения характеризуется высокой газозависмостью: доля газа составляет 71%, а ее постепенное уменьшение происходит за счет менее экологического угля. Газодобыча : одними из проблем увеличения газодобычи были отсутствие эффективного рынка геоинформации и выдачи специальных разрешений. Индустрия надеется, что с введением ряда важных реформ ситуация существенно улучшится. Природный потенциал наращивания газодобычи в Украине присутствует, проблемы же сконцентрированы в регуляторной плоскости и фискальной политике.

: одними из проблем увеличения газодобычи были отсутствие эффективного рынка геоинформации и выдачи специальных разрешений. Индустрия надеется, что с введением ряда важных реформ ситуация существенно улучшится. Природный потенциал наращивания газодобычи в Украине присутствует, проблемы же сконцентрированы в регуляторной плоскости и фискальной политике. Нефтепродукты: популярность сжиженного углеводородного газа растет и приближается к объемам потребления бензинов. Розничная реализация бензинов продолжает терять позиции.

"Прозрачность, стабильность и предсказуемость – как фискальной политики, так и отраслевого законодательства в целом – являются одними из главных условий игры на рынке энергетики. Поэтому стоит внедрять системные регуляторные реформы и реформы налогообложения, закреплять важнейшие положения в законах, а также создавать комфортные условия для ведения бизнеса – как для компаний, которые уже работают в Украине, так и инвесторов, которые рассматривают возможность выйти на украинский рынок", – прокомментировала вице-президент Американской торговой палаты в Украине Татьяна Прокопчук.

"Справочник "Энергетика Украины" – это настольная книга для изучения энергорынка, а также точка входа для иностранных инвесторов. Мы создали справочник с целью объяснить, как работает рынок и каковы его возможности в понятном и визуально привлекательном формате инфографики. В этом году справочник насыщен уникальной визуализацией. Как пример – энергобаланс и энергостратегия, такие визуализации энергорынка созданы только для нескольких стран: США, Великобритании и Германии. Я уверен, что именно такой формат позволяет объяснить реформы рынка электроэнергии и газа и эффектно представить возможности украинского энергорынка для иностранных инвесторов", – сообщает Станислав Шум, CEO Top Lead.