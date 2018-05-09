Возмущенные крестьяне заблокировали молоковозы в Сумской области

Крестьяне заблокировали молоковозы в Сумской области. Фермеры отказываются сдавать молоко, потому что цену на него снизили с 6 грн в 2018 года начале года до 3,5 грн с половиной. На заводе объясняют – цены упали, потому что фермеры сдают некачественное молоко. Мирить стороны взялись чиновники. Журналисты "Сегодня" разбирались, что произошло.

Пенсионерка Валентина Майборода называет коров Юлию и Марту своими кормилицами. Женщина каждый день сдает около 20 литров молока закупщикам с завода, потому что маленькой пенсии не хватает на жизнь. Но платить за молоко стали так мало, что теперь хозяйка оставляет все надоенное дома.

Местные жители договорились с соседями устроить протест возле молоковоза, потому с шести гривен литр молока подешевел до трех с половиной. К тому же выплаты начали задерживать.

"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.

Сельский глава с. Ястребиного Николай Стрижак присоединился к протесту – ведь он тоже держит корову.

"Сегодня в селе особо нет, где работать. Арграрии используют высокотехнологические методы. А у нас много женщин. Им тоже надо до пенсии доработать и за что-то получать деньги, чтобы хотя бы жить нормально, детей поддерживать", – говорит Стрижак.

Молоковозам пришлось вернуться на завод пустыми. Руководство предприятия объясняет – цены упали из-за низкого качества молока.

"К этому молоку еще нужно 20% НДС государству добавить. Если мы его купили, то автоматически 20% отдали государству. Плюс доставка. А еще ж низкое качество – люди собрали сливки, добавили воды, добавили соли", – сетует директор молокозавода Вячеслав Пелех.

На молокозаводы Сумской области только треть молока поступает из частных хозяйств. Это сырье самого низкого класса и требует больших затрат на фильтрацию.

Из-за этого местная власть планирует поддержать мелких производителей.

"В этом году предусматривается поддержка из областного бюджета на развитие молочного фермерства для мелкооптовых производителей в размере более 2 млн грн. Эта поддержка предусматривает компенсацию трат, связанных с покупкой доильных установок отечественного производителя, а также установок для первичной обработки молока", – рассказал директор департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александр Маслак.

Финансирование предусмотрено только для молочных кооперативов. Сейчас в Сумской области 650 таких предприятий. Производство молока там автоматизировано, а потому закупочная цена в разы выше той, что платят селянам. Поэтому вместо митингов людям предлагают объединяться в мини-фермы.

Ранее сообщалось, что в Украине стало невыгодно держать коров. В Раде уже требуют, чтобы Кабмин зафиксировал минимальную закупочную цену на молоко у производителей.

Кроме того, в Украине вымирает поголовье свиней – количество этих животных сократилось на 8,2% – до 6,12 млн голов. В целом поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составило 3,628 млн голов. Это на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года. Как ранее отмечали эксперты, на ситуацию с поголовьем свиней в Украине негативно повлияла эпидемия африканской чумы (АЧС).