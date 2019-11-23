Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Возвращение гречневой "икры": крупа подорожала на треть за месяц

23 ноября, 08:03

Увеличение количества экспорта грозит гречневым дефицитом украинскому рынку

Реклама

В Украине дорожает гречка. Стоимость крупы только за месяц выросла на треть. Сегодня за обычную крупу просят 60 гривен. А за необжаренную – все 90. Новости "Сегодня" разобрались в причинах стремительного повышения цены.

Направляемся на рынок в поиске гречки. Но найти ее оказалось дело нелегкое. Крупа исчезла из продажи во многих местах. Но наши поиски в конце концов дают плоды. От палатки к лотку цена колеблется, как на бирже. Минимальная найденная нами стоимость – 24 гривны.

Эксперт аграрного рынка отмечает, цена на гречку подскочила в среднем в полтора раза, в зависимости от регионов. К тому же, Украина стала больше экспортировать ее за границу и меньше завозить. Дефицит всколыхнул цены.

Александр Соколов, эксперт аграрного рынка:

"Мы последние несколько лет все меньше и меньше выращивали. При этом именно в 2019 году возросли экспортные поставки".

Специалист прогнозирует, что до Нового года стоимость гречки возрастет еще на четверть.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре. Мы разобрались, что подорожает больше всего.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

гречка дефицит крупы цены на продукты крупа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую воду
Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую водуЭкономика
Монетизация субсидий и льгот: семь главных вопросов и ответов
Монетизация субсидий и льгот: семь главных вопросов и ответовЖКХ
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимумаЭкономика
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявление
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявлениеЭкономика
В Украине приостановили выплату больничных и декретных
В Украине приостановили выплату больничных и декретныхЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...