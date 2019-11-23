Возвращение гречневой "икры": крупа подорожала на треть за месяц

Реклама

В Украине дорожает гречка. Стоимость крупы только за месяц выросла на треть. Сегодня за обычную крупу просят 60 гривен. А за необжаренную – все 90. Новости "Сегодня" разобрались в причинах стремительного повышения цены.

Направляемся на рынок в поиске гречки. Но найти ее оказалось дело нелегкое. Крупа исчезла из продажи во многих местах. Но наши поиски в конце концов дают плоды. От палатки к лотку цена колеблется, как на бирже. Минимальная найденная нами стоимость – 24 гривны.

Эксперт аграрного рынка отмечает, цена на гречку подскочила в среднем в полтора раза, в зависимости от регионов. К тому же, Украина стала больше экспортировать ее за границу и меньше завозить. Дефицит всколыхнул цены.

Александр Соколов, эксперт аграрного рынка:

"Мы последние несколько лет все меньше и меньше выращивали. При этом именно в 2019 году возросли экспортные поставки".

Специалист прогнозирует, что до Нового года стоимость гречки возрастет еще на четверть.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинцам обещают рост цен в ноябре и декабре. Мы разобрались, что подорожает больше всего.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама