Впервые в истории украинец стал банкротом: подробности

В хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами

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Благодаря вступившему в силу Кодексу Украины по процедурам банкротства украинцы получили возможно объявлять себя банкротом. 12 декабря появилось первое в истории Украины физическое лицо – банкрот. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Украинец, который был объявлен банкротом, имел статус физического лица-предпринимателя (ФЛП, укр. – ФОП), но прекратил свою деятельность 6 ноября 2019 года.

Как сообщается, на данный момент в хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами. Но судьи не спешат с открытием производств о таком банкротстве, поскольку в Украине еще отсутствует нужная судебная практика. Также физические лица предоставляют о себе ложную информацию.

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Инициировать банкротство может только должник – физическое лицо. Для этого следует подготовить исковое заявление в Хозяйственный суд, отметив круг кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имущество. Должнику нужно уплатить авансовый платеж арбитражному управляющему и судебный сбор на общую сумму более 50 тыс. грн.

5 лет после признания физлица банкротом оно не может снова инициировать банкротство. Единственное исключение – если должник погасил все долги в предусмотренном Кодексом порядке.

5 лет после признания физического лица банкротом оно обязана перед заключением кредитных договоров, договоров займа, поручительства или залога письменно сообщать о своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров.

3 года после признания физического лица банкротом ее деловая репутация не может считаться безупречной.

Ранее экономист рассказал, кому поможет новый закон о банкротстве.

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