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Впервые за 10 лет в мире стало меньше богачей: названы причины

10 июля, 08:11

Количество миллионеров сократилось за год

Фото: Pixabay

Пока в Украине растет количество миллионеров, глобальная тенденция повернула в противоположную сторону. Так, в мире по итогам 2018 года насчитывалось 18 млн человек с состоянием выше миллиона долларов. Это на 0,3%, чем годом ранее, говорится в "Докладе о мировом благосостоянии-2019", который подготовила консалтинговая компания Capgemini.

Таким образом, число миллионеров сократилось впервые со времен кризиса 2008-2009 года, то есть за 10 лет. 

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В документе отмечается, что причиной стал спад на фондовых рынках и замедление темпов роста региональных экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и особенно в Китае.

Совокупное состояние миллионеров составляет порядка 68,1 трлн долларов, подсчитали аналитики.

Ранее также сообщалось, что в 2018 году главные богачи мира стали беднее. Капитал сократился даже у самого состоятельного человека планеты. Самые серьезные потери богачи из Bloomberg Billionaires Index понесли к концу года, ведь фондовые рынки тогда переживали худший декабрь за 38 лет. 

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Тег миллионеры, состояние, богачи, количество, потери, капитал

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