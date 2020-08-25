Коронавирус помог Украине переторговать зарубежье и выйти "в плюс" впервые за 15 лет

Украина впервые за многие годы оказалась "в плюсах" в торговле с зарубежьем: по данным Госслужбы статистики, за первое полугодие доходы от экспорта превысили расходы на импорт более чем на 1 млрд долларов. Премьер Денис Шмыгаль уверен: экономика страны начала восстанавливаться.

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За счет чего наша экономика добилась таких успехов и чего ожидать во втором полугодии, выяснил сайт "Сегодня".

Внешнеторговый баланс

Внешнеторговый баланс страны – это разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта. Он состоит из двух компонентов: торговля товарами и торговля услугами.

По торговле товарами баланс у нас по-прежнему негативный – минус 1,277 млрд долларов. Но это втрое меньше, чем год назад: по итогам I полугодия 2019 года "минус" был 3,767 млрд долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта, то есть превышение доходов над расходами, составил 0,95 (в I полугодии 2019 г. – 0,87). То есть недобор существенно уменьшился.

А вот по торговле услугами Украина в последние годы имеет устойчивый позитивный баланс. Экспорт услуг в I полугодии 2020 г. составил 5,371 млрд долларов, импорт – 2,359 млрд долларов, положительное сальдо 3,012 млрд долларов. Это позволило перекрыть убытки от торговли товарами, в итоге внешнеторговый баланс за полгода оказался с плюсом в 1,07 млрд долларов.

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В I полугодии 2019 года по услугам также было положительное сальдо – 2,902 млрд долларов, но оно убытков от торговли почти в 3,8 млрд долларов не перекрыло: год назад внешнеторговый баланс был минус 1,69 млрд долларов.

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Поднебесная уходит в отрыв

Как видно из данных Госстатистики, за первые полгода объем экспорта у нас сократился на 6,4% по сравнению с первым полугодием 2019 года, или на 1,5 млрд долларов, опустившись ниже 23 млрд долларов.

Основными нашими торговыми партнерами-покупателями среди почти 200 государств мира, с которыми мы торгуем, по-прежнему являются около десятка так называемых стран-"миллиардников". То есть тех, с которыми объемы товарооборота достигают миллиарда долларов и более.

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Первую пятерку (см. инфографику) с более чем двукратным отрывом возглавил Китай, за год почти удвоивший объемы импорта из Украины (подробнее см. ниже). Это огромная для нашей экономики сумма – свыше 3 млрд долларов, или 13% всего украинского экспорта. Далее практически "ноздря в ноздрю" идут Польша, РФ и Турция. С этими странами мы имеем падение объемов экспорта на 11-17%. Замыкает пятерку Египет, выпавший в этом году из "миллиардников", но все равно 969 млн долларов продаж – это много.

Итого на первые пять стран приходится почти 8 млрд долларов нашего экспорта, или 35%. Немного не дотянули в этот раз до миллиарда долларов Италия – 943 млн (-25,7% за год) и Нидерланды – 940 млн (+0,4%).

Самые небольшие объемы экспорта у нас с Гренландией – 5,9 тыс. долларов, Белизом (19,2 тыс.) и Фарерскими островами (34 тыс.).

По импорту Китай также удерживает первое место среди торговых партнеров – Украина купила в этой стране товаров даже больше, чем продала, – на 3,647 млрд долларов (негативное сальдо 642 млн долл.). И вообще с первой пятеркой топ-импортеров, в которой Турцию и Египет заменили Германия и США, Украина в убытках. Особенно большой минус в торговле с Германией (-1,674 млрд долл.) и Штатами (-1,046 млрд долл.). У этих стран мы покупаем товаров втрое больше, чем продаем им, – в основном это продукция машиностроения, автотранспорт и другая высокотехнологичная продукция.

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Самый незначительный объем импорта в Украину в первом полугодии был из Бенина – 100 (сто!) долларов, Анголы – 200 долларов и Багамских островов – 600 долларов. По словам экспертов, это, скорее всего, товары, купленные в портах.

Что продавали, что покупали

Украина остается крупным экспортером агропродукции: на зерно и подсолнечное масло пришлось 33% нашего экспорта (см. инфографику).

А всего ТОП-5 позиций экспорта – еще металл, минеральные продукты и продукция машиностроения – дали почти 70% всех наших продаж. Но если объемы поставок зерна (в деньгах) почти не упали (-0,5%), а объемы поставок подсолнечного масла показали впечатляющий рост – почти на четверть, то по остальным позициям имеем снижение. Больше всего пострадали поставки металла – минус 18,3% по сравнению с прошлым годом.

Украинский импорт также остался традиционным – продукция машиностроения – это как различные промышленные машины, так и бытовая техника, а также автомобили, самолеты, пассажирские суда. На них пришлось 30% импорта, причем падение (в деньгах) составило соответственно 13% и 18,7%. Но больше всего (-33,9%) снизился импорт топлива, которое раньше составляло нашу основную статью расходов. Это касается как природного газа, так и бензина, дизтоплива, автомобильного газа.

Как торговали услугами

Прибыль от торговли услугами дали две главные статьи – это транспортные услуги, прежде всего транзит в Европу газа из РФ (на 2,338 млрд долл., падение на 22,5% по сравнению с первым полугодием 2019 года) и IT-услуги (1,4 млрд долл., рост на 16,6%). На них в сумме пришлось 70% доходов.

А вот среди импорта услуг ярко выраженных "лидеров" нет. В среднем расходы на них колеблются в пределах 100-120 млн долларов. Дороже всего обошлись Украине такие виды услуг, как деловые (в сфере научных исследований и разработок, по вопросам управления, технические, связанные с торговлей и др.) – 465 млн долларов, государственные и правительственные (охватывают услуги, полученные или предоставленные посольствам и военным базам, оказываемые в принимающей стране дипломатами, сотрудниками консульств и др.) – 359,5 млн и консалтинговые – 236,5 млн. Кстати, по деловым и консалтинговым услугам Украина оказалась в плюсе соответственно на 90 млн долларов и на 44 млн долларов, а вот по госуслугам – в большом минусе: мы их смогли предоставить всего на 4,7 млн долларов.

Эксперты: помог коронавирус

Экономисты говорят, что положительное сальдо в зарубежной торговле получилось потому, что мы намного меньше купили, чем продали. По сути, украинцы проедают сбережения.

"Экспорт товаров упал на 6,4%, а импорт – вдвое больше, на 14,3%, в итоге арифметически получился положительный торговый баланс, – разъяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Коронавирус и карантин привели к падению доходов населения, спрос на привозные товары, прежде всего длительного потребления – это бытовая техника, электроника, автомобили и другой транспорт, например, скутеры, велосипеды – резко снизился. Отсюда и сокращение объемов импорта, зачем бизнесу вкладывать капитал в новые покупки, если старые партии товаров не распроданы?"

Александр Охрименко также отметил значительный успех украинской внешней торговли в отношениях с Китаем. По его словам, это прорыв, нашему бизнесу удалось занять часть рынка, освободившегося в результате торговых войн между КНР и США. Эксперт назвал четыре главные статьи нашего экспорта в Китай: железная руда, подсолнечное масло (именно за счет него произошел такой большой рост экспорта), кукуруза, мясо птицы.

А вот падение экспорта металла произошло прежде всего из-за снижения поставок его в Италию, нашего главного покупателя металлопроката, которая среди стран Европы наиболее пострадала от коронавируса.

Росту положительного баланса услуг способствовало также снижение уровня зарубежного туризма украинцев в связи с карантинными ограничениями.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что основным стимулом для наращивания импорта в Украину был рост потребительских настроений населения.

"Во многом они стимулировались поступлениями трудовых мигрантов, – анализирует Олег Пендзин. – В 2019 году это 12,5 млрд долларов, которые в основном пошли на потребительский рынок. Люди покупали автомобили, импортную бытовую технику, мебель, одежду, стройматериалы и так далее. В нынешнем году такого пока не наблюдается. То есть мы не стали больше зарабатывать, а стали меньше тратить".

Но были и другие факторы: Олег Пендзин напомнил, что в первом полугодии упали цены на энергоносители. Из-за теплой зимы значительно подешевел природный газ, так как сократилось его потребление, а это одна из основных статей расходов нашего экспорта. Аналогичная ситуация с ценами на нефтепродукты: нефть во втором квартале подешевела вдвое, это обвалило цены на бензин и другие виды топлива более чем на четверть. Но также сократилось и потребление топлива, прежде всего дизельного.

"Прекратились пассажирские железнодорожные и автобусные перевозки, это в разы сократило потребности в дизельном топливе, которое мы импортируем около 90%, и, соответственно, объемы его закупок", – говорит Олег Пендзин.

Удастся ли удержать прибыли

Эксперты сомневаются, что по итогам года Украине удастся удержать положительный баланс во внешней торговле.

"Шок в экономике, связанный с коронавирусом, проходит, – отметил Александр Охрименко. – Возобновляется транспортное сообщение, а это означает рост импорта топлива, наступает отопительный сезон, что повлечет увеличение расходов на закупку за рубежом газа. Компенсаторами роста импорта за счет увеличения экспорта может быть только агропродукция – зерно, подсолнечное масло, готовые продукты питания, экспорт которых, кстати, в первом полугодии увеличился на 0,2% и составил 7% от всего экспорта. Но общий внешнеторговый баланс за год все же будет отрицательным, хоть и небольшим – оценочно около 2 млрд долларов".

Олег Пендзин более пессимистичен: по его оценке, внешнеторговый баланс Украины в 2020 году окажется на уровне прошлогоднего. В 2019 году, по данным Госстатистики, внешнеторговый баланс был минус 3,63 млрд долларов. Эксперт также считает, что Украина практически достигла предела экспорта услуг, поэтому надеяться на то, что за счет услуг удастся улучшить показатели, вряд ли приходится.

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