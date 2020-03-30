Впервые за 20 лет: российская нефть опустилась до невероятно низких значений

Российская нефть продолжает дешеветь. Так, стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до 16,2 доллара за баррель, сообщили российские СМИ.

Это наименьший показатель за последние 20 лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что нефть марки Brent падала в ходе сессии в понедельник более чем на 6%, до 23,03 доллара. А американская WTI в один из моментов, подешевев на 6%, впервые с 2002 года пробила вниз отметку 20 доллара за баррель и находилась вблизи рекордных за 18 лет уровней.

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Напомним, на фоне колоссального падения цен на нефть из-за конфликта между Россией и ОПЕК стоимость некоторых видов этого ресурса в США стала отрицательной.

Производители доплачивают потребителям за то, чтобы они забрали нефть. В частности, сырьевой трейдер Mercuria Energy Group продает высокосернистый сорт нефти Wyoming Asphalt Sour, который используется преимущественно для производства битума, за 19 центов, то есть с доплатой за каждый баррель.

Напомним, что другим фактором удешевления нефти называют охватившую мир пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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