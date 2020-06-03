"Вполне бескровно": экономист оценил падение зарплат украинцев в карантин

Средняя реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата в апреле 2020 года, когда только 35% работников работали в обычном режиме, оказалась на 0,4% меньше, чем в апреле 2019 года. Такие данные сайту "Сегодня" озвучил экономист Алексей Блинов.

По его словам, в апреле отчетливо видно, кто вывел персонал на неполную оплату: гостиницы и общепит вообще уполовинили свою среднюю официальную зарплату. Пострадали легкая промышленность, деревообработка, машиностроение, мебель и ремонтные услуги, девелопмент. Это именно те отрасли, что были более прочих остановлены карантином в плане продаж.

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Ситуацию, по словам эксперта, к счастью, сгладило то, что рост цен был небольшим.

"Вот что низкая инфляция делает: фактически динамика зарплат в гривне, в долларе и в реальном выражении свелась в одну точку, около нуля, – анализирует Блинов. – При других условно воображаемых кризисных обстоятельствах подобная динамика гривневых зарплат соответствовала бы падению на 10-15%. Например, в I квартале 2009 года это было минус 11-13%, а во II квартале 2015 года динамика реальных зарплат вообще достигала минус 30%. А пока вполне бескровно, и вряд ли будет дальнейшее ухудшение. В этом отличии кроется главное заблуждение тех, кто срисовывал макропрогноз на этот год с 2008-го или 2014-15 годов".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты: кто пострадал больше всех".

Как сообщалось, в последние дни украинцы стали реже обращаться в Службу занятости, чем в течение жесткого карантина, но показатели безработицы все еще остаются неутешительными. Впрочем, несмотря на кризис, в Центре занятости фиксируют увеличение вакансий в сельском и лесном хозяйствах, сфере торговли, здравоохранении и социальной помощи. Кого еще ищут и где найти новую работу, узнавали новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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