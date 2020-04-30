Врачам обещают 300% к зарплате: кто получит доплату

Медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. Такое решение принял Кабинет министров Украины. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня.

Пока врачи не почувствовали повышения зарплат

С момента введения карантина в Украине 90% опрошенных медиков заявили, что их зарплата не изменилась либо уменьшилась, говорится в исследовании Active Group. Получать больше стали только 4% врачей. Существенно снизились зарплаты у 17,9% медработников. Это может быть связано с тем, что на время карантина остановлены плановые операции и оказание стоматологических услуг.

Вместе с тем медики заявили об увеличении нагрузки. По словам опрошенных врачей, их работа стала гораздо более напряженной (17,3%) или чуть более напряженной (25%). У 31,4% нагрузка не изменилась, а у 13,2% – уменьшилась. Не определились с ответом 13,1% опрошенных.

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Однако 24 апреля Кабмин выделил 15,7 млрд грн медучреждениям на лечение коронавируса. В эту сумму заложено 300% надбавок врачам, которые напрямую контактируют с больными COVID-19.

Что решил Кабинет министров:

Выделить 15,7 млрд грн на финансирование медучреждений, в которых будут лечить от коронавируса;

Добавить 300% к зарплате медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом;

Обеспечить лекарствами и медизделиями до 30 июня;

Три новых пакета медуслуг: экстренная помощь пациентам с коронавирусной болезнью, госпитализация пациентов с COVID-19, использование мобильных бригад для отбора образцов материалов для тестирования на вирус.

Фото: Javier Dussan/Government of Cundinamarca/Handout via REUTERS

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Надбавка будет для всего персонала, задействованного в лечении больных коронавирусом, включая медсестер, поясняет инфекционист Николай Чемич. Надбавку за апрель медики ожидают получить в мае.

При этом врачи поликлиник, которые принимают больных с COVID-19, практически не почувствуют доплаты.

"В стационаре надбавка действует на весь период нахождения на работе, а в поликлиниках они рассчитывают на время, которое ушло на консультацию больного коронавирусом. То есть, учитывается не весь период рабочего времени. Из расчета, что на больного выделяется 12-15 минут в зависимости от специалиста. Поэтому, если принял больного с коронавирусом, то только на эти 12 минут будет надбавка плюс 300%. Это очень малозначимая цифра. Но рабочий режим, график не изменился", – рассказала Инна Андрусович, врач-инфекционист Харьковской городской поликлиники №8.

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Кто получит прибавку 300%

На 15,7 млрд грн закупят медпрепараты и медизделия, а медики получат прибавку 300% к зарплате. Надбавку получат медики стационаров, экстренной помощи, мобильные бригады, которые выезжают на дом для отбора образцов материалов для тестирования на вирус.

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Этих денег на борьбу с коронавирусом должно хватить на три месяца – до конца июня. Платить за лечение больных COVID-19 будет Национальная служба здоровья. В НСЗУ прокомментировали, что доплата медикам будет контролироваться.

Сам тариф на лечение пациентов с коронавирусом в условиях интенсивной терапии составляет 171 167,83 грн в месяц. Эта цифра увеличивается в зависимости от количества больных, аппаратов искусственной вентиляции легких и числа врачей, готовых оказывать помощь в стационаре.

/ Фото: REUTERS/Susana Vera

"Оплата будет идти только в те медучреждения, которые определены для госпитализации пациентов с коронавирусом. Также эти учреждения обязательно должны соответствовать условиям предоставления услуг – в частности, иметь аппараты ИВЛ, команды врачей, в том числе анестезиологов, и так далее", – отмечают в Нацслужбе здоровья.

Экстренная помощь будет получать в месяц 12 163,64 грн от НСЗУ. Это число умножается на число выявленных больных.

Мобильным бригадам, которые будут забирать материал для тестирования на вирус, будут платить в месяц по тарифу 50 942,05 грн. Эта сумма зависит от количества отборов образцов для тестирования, медуслуг, которые бригада предоставляла.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Счетная палата создала ресурс, где можно проверить траты на борьбу с коронавирусом. Пока, по данным Счетной палаты, расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,09 млрд грн.

О том, придерживаются ли украинцы карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":



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