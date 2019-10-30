Временный эквилибриум: Коболев рассказал об уникальной ситуации на рынке газа

Фото: "Укртрансгаз"

При том, что Украина полностью готова к отопительному сезону, на газовом рынке наблюдалось уникальное состояние эквилибриума. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Он объяснил, что закачка и отбор газа в подземные хранилища утром 29 октября были равны нулю при запасах 21,742 млрд куб. м.

"У людей с деформацией сознания, вызванной работой с природным газом, есть два сезона: весенне-летний (сезон закачки газа) и осенне-зимний (сезон выкачки газа). Украинская ГТС и весь газовый рынок 29 октября находился в уникальном промежуточном состоянии эквилибриума (лат. aequus "равный" + libra "весы")", - написал Коболев на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина побила 10-летний рекорд по запасам газа на зиму. По состоянию на 26 октября объем газа в ПХГ на 4,5 млрд куб. м превышал прошлогодний показатель.

Как известно, Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м. Потом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Также премьер-министр Алексей Гончарук уверял, что страна спокойной пройдет отопительный сезон, а батареи в домах украинцев включат вовремя:

Видео: Кабинет министров Украины

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