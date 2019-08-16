"Время пришло": западных экономистов впечатлил рекордный рост экономики Украины

У нашей страны есть шансы догнать Польшу по уровню развития, считают эксперты

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Западные эксперты обратили внимание на то, рост украинской экономики побил рекорд с 2016 года. При этом специалисты отмечают, что теперь перед Украиной стоит задача удерживать развитие экономики.

Так, экономист международной ассоциации финансовых институтов "Института международных финансов" Бенджамин Хильгенсток подсчитал, что даже если остальные кварталы 2019 года покажут нулевое повышение ВВП Украины, то общегодовой рост все равно составит около 3%.

Экономист аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд также отметил, что для Украины пришло время "стремительного роста".

"В украинской экономике пришло время для стремительного роста, так как инфляция стабилизировалась при минимальном дефиците бюджета и жесткой монетарной политике. Обменный курс гривни повысился, как и нужно, чтобы сохранить рабочую силу в Украине. Наконец, мы видим рост, но права собственности нужно защитить", – написал Аслунд на своей странице в Twiiter.

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При этом британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш уверен, что у Украины есть все условия, чтобы догнать Польшу, чья экономика растет с 1994 года в среднем на 4,3% в год.

"Учитывая низкий старт, нет причин, по, которым Украина не могла бы достичь подобного уровня роста в условиях верной кобминации решений", – отметил Эш у себя в Twitter, отвечая на словам финансиста Михаил Демкива о том, что Украине нужно еще много лет, чтобы достичь уровня Польши.

Напомним, по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6% в годовом измерении. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП составлял 2,5%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%, а в 2020-м – 3,2%. Рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ежегодные темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7% через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию.

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