Все начнется с 2021 года: эксперт о "подводных камнях" газовых контрактов с Россией

/ Фото: Сегодня

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В новых газовых договоренностях, о которых сегодня рассказали министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, есть подводные камни для Украины. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба:

"Во-первых, русские получили в первый год 65 млрд м. куб. газа. Это то, что есть сегодня и то, что соответствует необходимости прокачки на Европу, без учета "Северного потока – 2". Последующие годы – это 40 млрд. Это то, что они хотели и тут нет ничего нового и неожиданного. Другое дело, что это не совсем соответствует интересам Украины, потому что у Украины точка безубыточности – это 40 млрд метров кубических в год. Это точка, при которой труба ничего не дает в бюджет, т.е. это ноль", – сказал эксперт.

По его словам, в первый год ничего не поменяется, там будет 3 млрд доходов в бюджет и все будет нормально.

"Все начнется с 2021 года, по которому договорились качать 40 млрд метров кубических, мы понимаем, что 40 не будет, будет где-то 35-37. Все, что ниже 40 млрд метров кубических газа в год – это для Украины убытки, чем меньше мы качаем -- тем больше убытки. Скорее всего, вся эта система будет работать на уровне нулевой рентабельности, вроде и не убытки, а вроде и не прибыль. И с 2021 года об этих 3 млрд в бюджете можно забыть", – сказал он.

Единственный плюс, по мнению Пендзина, то, что россияне отдадут 3 млрд, которые они проиграли в Стокгольмском арбитраже.

"Но нужно понимать, что эти 3 млрд они бы отдали в любом случае, потому что на сегодняшний момент уже описано имущество Газпрома на эту сумму в Европейских странах. Я бы не сказал, что это проигрыш России, они получили то, что хотели. А для Украины это пиррова победа", – считает эксперт.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет с возможной пролонгацией, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Транзит на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Что также важно – зафиксированы минимально гарантированные объемы для транзита. Первый год – 65 (млрд куб.) и 40 (млрд куб.) следующие четыре года. У нас есть определенные снижение объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти, то есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он.

Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража.

По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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