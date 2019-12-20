"Все очень неплохо, катастрофы нет": Гончарук объяснил ситуацию с госбюджетом

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине, несмотря на то, что госбюджет-2019 не будет выполнен по доходам, нет "никакого кризиса" по выполнению расходной части. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я призываю вас сохранять спокойствие. На самом деле, все очень неплохо. У нас сложный период. Закрывать год всегда сложно. У нас осталось семь финансовых дней до конца года. Я хочу вас заверить, что пенсии уже профинансированы, зарплаты будут профинансированы, социальные выплаты будут профинансированы, с субсидиями проблем нет. По капитальным расходам отдельным мы каждый день приоритезируем то, что является самым главным, потому что на все действительно денег не хватает, но самое главное, мы точно закроем, то, что критично. То есть, никакой катастрофы нет", – сказал он.

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Также премьер отметил, что проблемы с наполняемостью доходной части бюджета возникли из-за рекордного укрепления курса гривни, конъюнктуры цен на энергоносители и непродуманных действий предыдущего созыва парламента.

"Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом – это сложно, это надо осознавать", – сказал он.

Как сообщалось, ранее в Кабмине прокомментировали временную приостановку выплат по незащищенным статьям бюджета. Гончарук объяснил, что правительство до конца фингода будет каждый день в ручном режиме отслеживать каждый бюджетный платеж:

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