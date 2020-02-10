Все сигареты будут выглядеть одинаково: что придумали в новом законе

Отличать разные сигареты можно будет только по названию торговой марки

/ Фото: AFP

Реклама

Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде. Как закон повлияет на украинцев, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Сигарет на витринах не будет. Даже если это просто упаковка или макет – они должны быть убраны из поля зрения. Узнать о сигаретах можно будет, только спросив продавца, говорится в законопроекте. При этом спрашивать придется о конкретном табачном изделии. Если спросить: "Покажите, какие есть" – продавец по закону не сделает этого.

"Как это будет выглядеть. Стоит киоск с надписью "табак". Никаких торговых марок, рекламных плакатов. Человек может подойти и конкретно спросить: "Такие-то сигареты есть?". Все будет спрятано под прилавками. Никто ничего не сможет рассмотреть", – рассказывает Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Пачка сигарет тоже будет выглядеть по-другому. Никаких ярких цветов, узоров и цветочков на пачках не будет. Для них вводится общий дизайн – коричнево-зеленая упаковка, большую часть которой (65%) занимает изображение болезней, которые вызывает курение, и предупреждение о вреде. Отличать разные сигареты друг от друга будет только название торговой марки. Шрифт для всех названий будет одинаковым.

Минздрав должен подготовить 14 вариантов текста и фотографий, которые будут сменяться на упаковках ежегодно. Производителям запретят писать на пачках, что их продукт менее вредный или имеет полезные свойства. Этот запрет касается больше электронных сигарет и заправок к ним. Также нельзя будет указывать на упаковке вкус и аромат сигарет.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Сигареты исчезнут с прилавков и уйдут "в подполье": в Раде готовят новый законопроект" .

Как рассказывали ранее новости "Сегодня", ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают 85 000 человек. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама