Все услуги в смартфоне: вице-премьер Федоров рассказал об амбициозных планах

Через три года в Украине, где власти прилагают усилия для обучения населения цифровой грамотности, все государственные услуги будут предоставляться в онлайн-формате. Такое заявление сделал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пообещав построить для этого всю необходимую инфраструктуру.
"Мы хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года. Если не будет государственной услуги онлайн, значит, ее вообще не будет существовать", – сказал он.
По оценкам Министерства цифровой трансформации, около 52% украинцев уже владеют базовыми цифровыми навыками.
"Вторая наша цель – обучить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности для того, чтобы люди могли использовать технологии на полную мощь", – сказал Федоров.
Также Федоров выделил развитие интернет-связи как третью ключевую цель работы министерства.
"Третья наша цель – покрыть всю страну, до 95%, интернетом. Не может развиваться цифровая экономика, если не будет интернета", – отметил он.
Федоров отметил, что пока уровень проникновения высокоскоростного интернета в Украине составляет около 80%.
Четвертой целью вице-премьер видит развитие IT-бизнеса в Украине, причем задачу ставит очень амбициозную – увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минцифры собирается запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".
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