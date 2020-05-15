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Всемирный банк даст Украине 135 млн долларов: соглашение подписано

15 мая, 18:35

Станислав Кожемякин

Сделка очень важна для борьбы с коронавирусом и инсультами в регионах

Всемирный банк выделит Украине 135 млн долларов с целью модернизации медицины и борьбы с коронавирусом.

Как сообщили 15 мая в пресс-службе Министерства финансов, соответствующее кредитное соглашение с международной организацией Министерство здравоохранения заключило в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Соглашение со Всемирным банком на получение 135 млн долларов подписано", – сказано в сообщении.

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Из этой суммы 35 млн долларов предполагается потратить на усиление защиты населения и противодействие распространению коронавируса SARS-CoV-2.

Еще на 45 млн долларов закупят современное оборудование для отделений неотложной медицинской помощи и усиление возможностей больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

А 50 млн предназначены для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья.

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Соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (институт Всемирного банка) по внедрению в стране проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей" было подписано в 2015 году. В рамках этой инициативы наша страна должна получить до 215 млн долларов.

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Напомним, ранее в этом месяце совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине еще 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом и на социальную помощь населению с низким уровнем доходов.

Также мы писали о том, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

А тем временем далеко не все украинские медики получили обещанные "коронавирусные" доплаты в размере 300% от оклада:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия Всемирный банк финансовая помощь коронавирус помощь Украине COVID-19

Источник: Сегодня

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