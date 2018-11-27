Всемирный банк может предоставить Украине фингарантий на 750 миллионов долларов

Вчера, 22:58

Окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка

фото AFP
фото AFP

Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов в повестку дня заседания Совета директоров 18 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении госбанками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Как отмечается, окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка.

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Гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Ранее Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3%. Также ВБ предполагает, что по итогам этого года инфляция в Украине может достичь 10%. 

Отметим, согласно обнародованному Минэкономразвития консенсус-прогнозу, эксперты ожидают роста ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% в 2019 году, 3,1% в 2020 году и 3,9% в 2021 году.

А Национальный банк Украины (НБУ) считает, что в Украине заметно "притормозит" рост экономики. Так, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, а после 2018 года рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.
финансирование, Всемирный банк, гарантии, министр финансов, Маркарова

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Источник:

"Сегодня"

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