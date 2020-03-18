Всемирный банк нашел больше денег на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ), который ранее выделил 12 млрд долларов на неотложную помощь в борьбе с коронавирусом, теперь увеличил фонд быстрого финансирования еще на 2 млрд – до 14 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба ВБ.

"Пакет [помощи] укрепит национальные системы обеспечения общественного здравоохранения, в том числе для локализации, диагностики и лечения заболеваний, а также поддержит частный сектор", - отметили во Всемирном банке. При этом на поддержку частных компаний планируют потратить в общей сложности около 8 млрд долларов.

ВБ также рассчитывает, что финансовая помощь также поможет сфере туризма, обрабатывающей промышленности и другим сильно пострадавшим секторам экономики. При этом президент Всемирного банка Дэвид Малпасс подчеркнул, что ВБ стремится обеспечить гибкое реагирование, основанное на потребностях развивающихся стран (к этой категории относится и Украина).

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"Очень важно, чтобы мы сократили время восстановления. Операции по поддержке уже ведутся, и утвержденные сегодня расширенные инструменты финансирования помогут сохранить экономику, компании и рабочие места", – заверил Малпасс.

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Ранее в S&P Global отметили, что мировая экономика столкнется с масштабной рецессией в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Так, снижение интенсивности движения капиталов, а также ужесточение финансовых условий одновременно с шоком на рынке нефти нанесет ущерб кредитоспособности экономических агентов.

Тем временем, власти США разрабатывают масштабный пакет стимулирующих мер на фоне эпидемии коронавируса и ее разрушительных последствий для американской экономики. Стоимость такого пакета может составить 1-1,2 трлн долларов. О том, как в США в целом борются с коронавирусом смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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