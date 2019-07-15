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Всемирный банк обеспокоила скорость роста "минималки" в Украине

15 июля, 15:59

Экономисты напоминают, что повышение зарплат должно сопровождаться ростом производительности труда

Фото: Александр Яремчук

Украине следует остановить повышение минимальной зарплаты до момента, пока не завершатся ключевые структурные реформы. Такое мнение выразила экономистка представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач в интервью ZN.ua.

По словам Головач, повышение "минималки" без увеличения производительности труда приводит к тому, что спрос увеличивается гораздо быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать. Эксперт напомнила, что в 2017 году минимальную зарплату фактически удвоили, а в 2018 году – увеличили еще на 30%. Кроме того, и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки.

"В результате, заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6 в 2016 году до 11 – в 2018 (это с учетом зарплат в секторе высшего образования). Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% – это много, а 11 – это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой – они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию", - рассказала она.

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Головач подчеркнула, что если стимулирование внутреннего потребления происходит за счет госрасходов, то избежать негативных последствий практически невозможно.

"С одной стороны, государство не имеет свободных средств для инвестиций в экономику, а с другой – стоимость средств для бизнеса также будет увеличиваться, ограничивая и их инвестиции. Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальных зарплат до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста. То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным, – ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как другие экономические агенты пострадают", – заявила она.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде (МВФ) также отмечали обеспокоенность необоснованным повышением зарплат в Украине, которое увеличивает внутренний спрос и давит на цены.

Как сообщалось,1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и "привязанные" к нему социальные выплаты:

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Тег повышение, Всемирный банк, внутренний спрос, минимальная зарплата, минималка

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