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Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев

10 июня, 06:30

Евростандарты приблизят рынок земли и развитие машиностроения

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Экономика Украины растет 12 кварталов подряд — с апреля 2016 года, но пока делает это слишком медленно, недостаточно для прорыва. Что нужно, чтобы украинцы стали жить лучше, разобрались "Сегодня". 

Всемирный банк: прогноз и советы

В опубликованном на днях докладе Всемирного банка (ВБ) на тему "Использование потенциала экономического роста Украины" отмечено, что прогнозируемые ими 2,7% роста нашего ВВП в 2019 году недостаточны. 

"При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши", — говорится в докладе.

Уровень ВВП на одного поляка ныне — 27 500 долларов в год, а ВВП на одного украинца — 9200 долларов, это втрое меньше. Хотя в 1990 году было одинаково. 

Экономисты ВБ выделили основные реформы, которые должны ускорить украинскую экономику: создание рынка сельхозземель, усиление управления в госбанках, прогресс в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности. Только после этого можно ожидать, что в страну придет крупный (с десятками милилардов долларов) иностранный инвестор, а экономический рост может достичь 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. 

Главные макроэкономические риски Украины — значительные выплаты по госдолгу в 2019—2021  гг. и рост текущих расходов бюджета — соцстандарты, оборона, реформирование медицины и образования.

Мнение экспертов

Украинские экономисты согласны, что 2,7% годового прироста ВВП в 2019 г. — это немного, меньше, чем в 2018 г.

"В прошлом году было 3,3% роста ВВП за счет хорошего урожая, роста зарплат, пенсий и денежных переводов трудовых мигрантов, — анализирует президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Сейчас по этим позициям практически достигнут максимум, нужны реформы.

Главных — три. Первая — открытие рынка сельхозземли с продажей ее в частные руки либо арендой на долгий срок — до 49 лет. Это повысит урожайность за счет внедрения инвесторами современных технологий в растениеводстве и животноводстве. Наш рынок сбыта — прежде всего Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, он многомиллиардный. (Но открытие рынка земли весьма неоднозначно воспринимается обществом и политиками. Противники в этом усматривают угрозу разбазаривания своих пахотных черноземов за гроши.  – Авт.). Вторая реформа — развитие машиностроения, в первую очередь производственная кооперация: поставка деталей и узлов, а не готовых изделий. Так много лет успешно работает промышленность Польши, Турции. Третья — устранение коррупции и создание долгосрочных "правил игры" для инвесторов. Если все это осуществить, то через пять лет ВВП Украины будет расти не на 3% в год, а вдвое быстрее".

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что агросектор даст рост ВВП за счет экспорта продукции за рубеж, но не вернет миллионы наших трудовых мигрантов, работающих на экономику других стран.

"Прорыва можно ожидать, предоставив преференции машиностроительным инвесторам, прежде всего в автомобилестроении, — уверен Пендзин. — Так поступили в Словакии: уменьшили инвестору налоги, обеспечили за счет государства инфраструктуру, обучили персонал, и теперь там массово делают автомобили известной немецкой марки. То есть выпускают товары с высокой степенью переработки, а не экспортируют сырье, как в основном делаем сейчас мы. Украине реально таким же образом заинтересовать южнокорейские и китайские автоконцерны, которые ищут пути на европейский авторынок, это поможет росту нашего ВВП".  

Как вырос ВВП Украины за 27 лет

По подсчетам специалистов Всемирного банка, ВВП Украины (в долларах) за годы независимости претерпевал как взлеты, так и падения. Ныне он превышает показатели 1991 года примерно в 1,5 раза.

"ВВП, а это, напомню, денежный эквивалент всех товаров и услуг, произведенных в стране, в 1991 году составлял порядка 80 млрд долларов,  — говорит Охрименко.  — За годы гиперинфляции 1993—1995 годов ВВП упал примерно вдвое, затем началось постепенное восстановление, и в 2005 году снова стало 80 млрд долларов. К 2008 году ВВП Украины снова удвоился до 172 млрд долларов, затем был обвал, так как гривня подешевела с 5 до 8 грн/долл. Показателя в 174 млрд долларов страна достигла в 2013 году, затем гривня обвалилась до 27 грн/долл, а ВВП  — до 90 млрд долларов. По итогам 2018  г. наш ВВП постепенно дошел  до 120 млрд долларов".

Прогноз Всемирного банка на 2019 год по росту нашего ВВП равен 2,7% при среднегодовом курсе 28 грн/долл. То есть около 123 млрд долларов.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что из-за переноса реформы энергорынка Украина может потерять финансовую поддержку. По соглашению с Евросоюзом энергореформа должна заработать в этом году.


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Тег экономика, прогноз, ВВП, Всемирный банк, машиностроение , реформы в Украине, рынок земли, реформы

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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