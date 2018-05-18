Всемирный банк оценил рост экономики Украины – Гройсман

Сегодня, 16:22

Глава правительства считает важной поддержку международных организаций

Владимир Гройсман, Алексадр Данилюк. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Владимир Гройсман, Алексадр Данилюк. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Представители Кабинета министров провели переговоры с делегацией группы Всемирного банка (ВБ), которая отметила экономический успех Украины. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"За столом переговоров делегация группы Всемирного банка. Уровень нашего сотрудничества достаточно высок. За 25 лет мы реализовали более 70 важных проектов стоимостью около 12 млрд долларов. Такая поддержка нужна нам и сегодня, когда мы одновременно проводим не просто секторальные реформы, а фундаментальные изменения в различных сферах... Мы уже достигли неплохих результатов. Рост экономики за 1-й квартал – 3,1%. И это – в условиях боевых действий, огромного долговой нагрузки на бюджет, других геополитических и экономических вызовов. Наш успех отметили мои собеседники. И я благодарен за теплые слова и высокие оценки работы правительства", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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Премьер также заверил, что украинское правительство остается открытым, надежным, понятным и предсказуемым партнером для ведущих международных финансовых организаций.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины январе-марте 2018 года составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года. По отношению к четвертому кварталу 2017 года экономика Украины в первом квартале 2018 года с учетом сезонного фактора прибавила 0,9%.

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.
экономика, ВВП, всемирный банк, Гройсман, Владимир Гройсман, рост экономики

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"Сегодня"

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