Всемирный банк ухудшил прогнозы для глобальной экономики

Ситуация в развивающихся странах, в том числе в Украине, остается противоречивой

Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Фото: Getty Images

Мировая экономика замедлила рост, и теперь Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение глобального ВВП по итогам 2019 года на уровне 2,6%. Речь об этом идет в обзоре ВБ глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP).

Таким образом, оценка была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в январском прогнозе Всемирного банка. При этом на 2020 год ВБ прогнозирует глобальный экономический подъем на 2,7% против ранее предполагавшихся 2,8%. Оценка на 2021 год оставлена на уровне 2,8%.

Ожидается, что в группе стран с развитой экономикой, особенно в еврозоне, экономический рост в 2019 году замедлится вследствие сокращения экспорта и инвестиций. Темпы подъема экономики США в этом году, по прогнозам, несколько снизятся – до 2,5%, а в 2020 году замедлятся до 1,7%. В еврозоне повышение ВВП, как ожидается, будет колебаться в 2020-2021 гг. у отметки 1,4%: слабость торговли и внутреннего спроса отрицательно скажутся на экономической активности, несмотря на продолжение ее поддержки средствами денежно-кредитной политики.

В государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах, к которым относится и Украина, темпы экономического роста, по оценке ВБ, в 2019 году будут находиться на самом низком уровне за четыре года – 4%, а в 2020 году окрепнут до 4,6%. В настоящее время экономика ряда государств преодолевает последствия финансовых потрясений и политической неопределенности. Ожидается, что отрицательное воздействие этих факторов сойдет на нет, а увеличение мировой торговли (которое в 2019 году, как ожидается, будет самым слабым за десятилетие) в определенной мере восстановится.

Ожидается, что темпы роста экономик стран с формирующимся рынком (emerging markets) стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается вялой, отмечает ВБ. Напомним, на ситуацию в развивающихся странах серьезно влияли экономические проблемы Турции, однако теперь сообщается, что кризис в Турции завершился.

"Перспективы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ограничиваются вялой инвестиционной активностью, и риск ухудшения показателей более весом", - отмечают в ВБ.

К числу факторов риска аналитики относят:

усиление торговых барьеров;

возобновление финансовых потрясений;

более резкий, чем ожидалось, спад в экономике ряда крупных стран;

структурные проблемы, которые ведут к ошибочным инвестиционным решениям или дестимулируют инвестиции.

"Повышение темпов экономического роста – важнейшее условие сокращения масштабов бедности и улучшения условий жизни, – отмечает президент группы ВБ Дэвид Малпасс. – В настоящее время экономическая динамика остается вялой, а повышенный уровень задолженности в развивающихся странах и слабый рост инвестиций в их экономику не позволяет государствам реализовать свой потенциал. Странам настоятельно необходимо осуществлять существенные структурные реформы, обеспечивающие улучшение делового климата и привлечение инвестиций. Им также необходимо включить в число своих первоочередных задач совершенствование управления задолженностью и повышение прозрачности, чтобы новые заимствования способствовали росту экономики и инвестиций".

Напомним, ранее эксперты рассказали, что ждет экономику Украины до 2022 года.

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