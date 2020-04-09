Всемирный банк ухудшил прогнозы для Украины: опубликованы цифры

Банк ожидает снижения ВВП и ускорения инфляции, но только в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз для экономики Украины и теперь ожидает, что ВВП страны в 2020 году снизится на 3,5%. Об этом говорится в обновленном обзоре аналитиков ВБ. При этом эксперты банка полагают, что украинская экономика возобновит рост уже в 2021 году, показав "плюс" 3% ВВП, а в 2022-м ускорение составит уже 4%.

Банк также ожидает, что инфляция в 2020 году в Украине ускорится до 8,9%, хотя Кабмин рассчитывает на 11,6%. По прогнозу ВБ, инфляция в 2021 замедлится до 5% и сохранит такую динамику и в 2022-м.

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Отношение госдолга к ВВП в 2020 году Всемирный банк прогнозирует на уровне 59% ВВП, в 2021 году – 55,4% ВВП, в 2022 году – 50,7% ВВП.

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Напомним, эпидемия COVID-19 нарастает и в мире, и в Украине. Это и заставляет экономистов пересматривать даже недавние прогнозы в сторону ухудшения. Зарубежные и украинские эксперты сулят Украине в этом году падение ВВП на 4%. Примерно такой же показатель – минус 3,9% ВВП – обнародовали 30 марта в правительстве вместе с другими предварительными цифрами макропрогноза, которые предполагалось использовать при пересмотре бюджета. А на днях Кабмин опубликовал уже новые цифры – еще хуже прежних. Теперь падение ВВП ожидается уже на уровне 4,8%.

В соответствии с обновленным макропрогнозом будут внесены изменения в госбюджет Украины на 2020 год. При этом ранее Верховной Раде не хватило голосов на изменение бюджета-2020. Сейчас соответствующий законопроект совместно дорабатывают профильный комитет парламента и Кабмин.

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