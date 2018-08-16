Всемирный банк: Украине дадут новые кредиты, но при важном условии

Сегодня, 12:16

У Киева есть возможность получит гарантии от МБРР для займов на 800 миллионов долларов

Гарантии Всемирного банка для Украины зависят от транша МВФ. Фото: AFP
Гарантии Всемирного банка для Украины зависят от транша МВФ. Фото: AFP

Всемирный банк (ВБ) по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на 650 млн долларов. Деньги будут направлены на поддержку основных реформ, в частности, усиление фискальной устойчивости.

"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", – сообщили во Всемирном банке.

Впрочем, чтобы новая операция ВБ стала возможной, необходимо завершение начатых реформ и благоприятная макроэкономическая ситуация, подчеркнули в банке.

Критическим для правительства Украины также является достижение соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого прибудет в Киев в сентябре. В ВБ подчеркивают, что без четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

"Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ по четвертому пересмотру программы кредитования", – отмечает Всемирный банк.

Как сообщалось, во время работы в Киеве специалисты МВФ обсудят с украинским руководством вопросы экономической политики и предоставление Украины очередного транша:
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Источник:

Интерфакс-Украина

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