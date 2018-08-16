Всемирный банк: Украине дадут новые кредиты, но при важном условии

У Киева есть возможность получит гарантии от МБРР для займов на 800 миллионов долларов

Всемирный банк (ВБ) по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на 650 млн долларов. Деньги будут направлены на поддержку основных реформ, в частности, усиление фискальной устойчивости.

"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", – сообщили во Всемирном банке.

Впрочем, чтобы новая операция ВБ стала возможной, необходимо завершение начатых реформ и благоприятная макроэкономическая ситуация, подчеркнули в банке.

Критическим для правительства Украины также является достижение соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого прибудет в Киев в сентябре. В ВБ подчеркивают, что без четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

"Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ по четвертому пересмотру программы кредитования", – отмечает Всемирный банк.

Как сообщалось, во время работы в Киеве специалисты МВФ обсудят с украинским руководством вопросы экономической политики и предоставление Украины очередного транша:



