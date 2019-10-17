Всемирный банк улучшил экономический прогноз для Украины – Милованов

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 года составит 3,7%. Такой обновленный прогноз Всемирного банка и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовал глава ведомства Тимофей Милованов. Министр отметил, что этот прогноз совпадает с расчетами Всемирного банка. К слову Международный валютный фонд (МВФ) дает более низкую оценку роста ВВП в 3%.

"Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее. Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики. У нас также есть более оптимистичный сценарий в 4,8% – при условии успешного проведения программы правительства и изменения к лучшему бизнес-климата в Украине", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

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Сейчас Милованов находится в составе украинской делегации на Ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне (США).

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Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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