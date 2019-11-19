Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики

В банке сообщили, что в 2019 году не ожидают "никаких сюрпризов"

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Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,6% с 3,4%, прогнозируемых ранее. Об этом заявила экономист представительства банка в Украине Анастасия Головач в ходе презентации.

"На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП в этом году вырастет на 3,6%", – сказала она.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее прогноз роста украинской экономики на 2019 и 2020 годы обновил Европейский банк реконструкции и развития. Аналитики банка ожидают, что в этом году рост ВВП будет на уровне 3,3%, а в 2020-м – 3,5%, тогда как в мае прогнозировали 2,5% и 3% соответственно.

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В инфляционном отчете Нацбанка отмечалось, что в третьем квартале 2019 года рост украинской экономики составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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