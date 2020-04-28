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Всемирный банк выделил Украине деньги на борьбу с COVID-19: на что потратим

28 апреля, 11:16

Ксения Капустинская

Организация согласилась предоставить дополнительное финансирование

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил предоставление Украине 135 млн долларов на здравоохранение. Из этой суммы 35 млн долларов будут направлены на противодействие распространению COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", – заявил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

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Дополнительные средства в размере 135 млн, отмечает банк, помогут Украине "осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы", а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.

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35 млн долларов будут использованы на закупку материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации и предоставление гражданам важной публичной информации. Средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Эта сумма будет предоставлена ​​по программе развития муниципальной инфраструктуры, открытой в 2014 году.

Напомним, новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцы обеспечивают лекарствами больницы:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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