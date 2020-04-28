Всемирный банк выделил Украине деньги на борьбу с COVID-19: на что потратим

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил предоставление Украине 135 млн долларов на здравоохранение. Из этой суммы 35 млн долларов будут направлены на противодействие распространению COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", – заявил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

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Дополнительные средства в размере 135 млн, отмечает банк, помогут Украине "осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы", а также провести обучение тысяч украинских врачей предоставлению современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда госбюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах.

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35 млн долларов будут использованы на закупку материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации и предоставление гражданам важной публичной информации. Средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Эта сумма будет предоставлена ​​по программе развития муниципальной инфраструктуры, открытой в 2014 году.

Напомним, новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцы обеспечивают лекарствами больницы:

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