Всемирный банк жестко раскритиковал земельный мораторий в Украине

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель наносит украинской экономике ущерб в миллиарды долларов. Об этом заявила директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает "Экономическая правда".

"Безусловные преимущества украинской экономики не реализованы из-за моратория. Агросектор, ... сформированный при Советском Союзе, сейчас не может развиваться и сдерживать коррупцию", – заявила Кахконен в интервью Bloomberg.

Кахконен отметила, что 6,9 млн землевладельцев – каждый шестой украинец – получают за сдачу в аренду своих земель самую низкую плату в Европе, в то время как качество сельскохозяйственных почв в Украине – одно из лучших во всем мире.

При этом, согласно прогнозам Всемирного банка, цены на продажу земли в Украине могут вырасти втрое в случае отмены моратория.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год – до 1 января 2019 года.

В Министерстве аграрной политики неоднократно напоминали, что мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

Отмена моратория на продажу с/х земель является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, который подчеркивает огромную важность открытого рынка земли для усиления украинской экономики.

При этом, как сообщали эксперты, украинцы научились обходить закон и продавать угодья. Один из способов – когда земледелец отдает участок по договору эмфитевзиса на 100-200 лет. К соглашению прилагается завещание и доверенность на управление паем. При этом цены на такую землю занижены, а налоги с "продажи" не платятся.