Вскоре цены на алкоголь значительно вырастут
С начала года алкоголь вырос в цене на 7,3%
Несмотря на то, что алкоголь и сигареты дорожают практически каждый месяц, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.
В документе, который разработало министерство, отмечается, что рост цен обусловлен подорожанием компонентов производства.
"Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", – сказано в документе.
В инициативе заложено повышение цен на:
- водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%;
- виски, ром и джин – на 12%;
- коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%;
- вина – на 4,5-13,5%.
Если документ примут, минимальная цена бутылки водки 0,5 л поднимется с 79,55 до 89,4 грн. Виски подорожает со 159,8 грн до 179 грн, ром и джин прибавят в цене около 20 грн и будут стоить почти 170 грн. Вино с 37 грн подорожает до 42 грн, а шампанское – с 79,19 до 89 грн.
Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.
Напомним, ранее мы исследовали "индекс окрошки", подсчитав как за год выросли цены на летние продукты.
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