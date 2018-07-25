Вскоре цены на алкоголь значительно вырастут

Сегодня, 07:05

С начала года алкоголь вырос в цене на 7,3%

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что алкоголь и сигареты дорожают практически каждый месяц, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

В документе, который разработало министерство, отмечается, что рост цен обусловлен подорожанием компонентов производства.

"Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", – сказано в документе.  

В инициативе заложено повышение цен на:

  • водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%;
  • виски, ром и джин – на 12%;
  • коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%;
  • вина – на 4,5-13,5%.

Если документ примут, минимальная цена бутылки водки 0,5 л поднимется с 79,55 до 89,4 грн. Виски подорожает со 159,8 грн до 179 грн, ром и джин прибавят в цене около 20 грн и будут стоить почти 170 грн. Вино с 37 грн подорожает до 42 грн, а шампанское – с 79,19 до 89 грн. 

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Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.

Напомним, ранее мы исследовали "индекс окрошки", подсчитав как за год выросли цены на летние продукты.
цены, сигареты, алкоголь, минимальные цены
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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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