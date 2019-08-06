Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский / Фото: AFP, Сегодня

Встреча Зеленского и Эрдогана: какие экономические вопросы требуют внимания Евгения Давыденко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD 2019-08-06T15:58:00+03:00 Экономика Турция – стратегически важный партнер Украины, подчеркивают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию с официальным визитом7-8 августа. В рамках поездки запланированы и переговоры главы украинского государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди главных вопросов – освобождение пленных и военное сотрудничество. Однако помимо этого главы государств подпишут новые соглашения в области оборонной промышленности, ремонта и строительства украинских дорог турецкими компаниями, а также обсудят сотрудничество в сфере туризма.

Какие экономические вопросы должен поднять президент Украины на встрече с Эрдоганом, сайт "Сегодня" узнал у экспертов.

Так, по мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, Украина должна нацелиться на расширение торговли с Турцией.

"Эта встреча важна, поскольку турецкая экономика – мощная, в сравнении с Украиной. Во-вторых, их рынок – вместительный, там большая численность населения. Кроме того, есть определенные недоразумения между Турцией и Европейским союзом, это внутренние проблемы, связаны с торговлей. Если Турция даст зеленый свет для торговли с Украиной, это будет позитивно для Украины", – сказал он.

В частности, за счет их рынка можно компенсировать спрос на товары, по которым Украина закрывает квоты ЕС слишком быстро. Речь идет о квотах на мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, пшеницу, кукурузу и сливочное масло.

"Что касается украинской продукции, которая квотируется ЕС или не может быть в ЕС из-за стандартов, – ее можно переориентировать на Турцию. Но здесь нужна добрая воля на уровне турецкого руководства", – отметил Плотников.

К тому же турецкая экономика – источник инвестиций для Украины, добавляет экономический эксперт Павел Кухта.

"Турецкие компании работают в Украине, инвестируют в Украину. Это источник и инвестиций... К тому же турецкие компании менее чувствительны к проблемам с правами собственности, которые характерные для Украины", – сказал Кухта.

Например, турецкие инвесторы могли бы поучаствовать в концессии украинских объектов инфраструктуры, уверен Кухта. Также, по его мнению, стоит поработать над расширением сотрудничества стран в направлении оборонной промышленности. Не стоит забывать и о газовых проектах РФ, которые задумываются Кремлем как альтернатива украинскому транзиту, считает экономист.

"Турция – не главный, но один из обходных коридоров для россиян в вопросах транзита газа", – добавил Кухта.

Ранее сообщалось, что Турция захотела свободной торговли с Украиной. В стране рассчитывают, что соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами будет подписано уже в ближайшее время.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года. Однако вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го. В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТмежду странами до конца 2018 года. Но этого не произошло.

Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно.

Как сообщалось, в начале 2019 года Украина уже подписала соглашение о ЗСТ с Израилем:

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