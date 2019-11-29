Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя газовые переговоры с Украиной, отказался назвать цену, по которой предлагается российский газ для Киева.

"В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, а не от участников переговоров было бы абсолютно неверно и неразумно, поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, с которых стороны выступают, ни перспектив. Давайте дождемся итогов этих контактов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, по какой цене Россия предлагает Украине газ, поскольку на данный момент известно только о предложении президента РФ Владимира Путина о якобы скидке в 20-25%, однако не названы абсолютные цифры.

Песков также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут в Париже в рамках встречи в "нормандском формате" обсудить вопрос газового сотрудничества.

"В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры, если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику. Время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты", – сказал Песков.

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Он отметил, что интенсивные контакты по газу осуществляются и пока преждевременно давать оценки. По его словам, переговоры идут при посредничестве Еврокомиссии и в двустороннем формате, о чем договорились главы государств во время последнего телефонного разговора.

Ранее сообщалось, чтотехнические консультации по газу в формате ЕС-Украина-Россия, которые должны были пройти 29 ноября в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Экспертные консультации должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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