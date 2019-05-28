Зеленский встретится с МВФ: о чем будут говорить

Миссии нужно понимать отношение президента к сотрудничеству

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Сегодня, 28 мая, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда. О чем "ревизоры" будут говорить с главой государства сайт, "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению экономиста Александра Охрименко, сегодняшняя встреча – просто формальность.

"Обсудят, что Украина будет сотрудничать с МВФ, Украина будет вести переговоры, действующий Меморандум с МВФ будет исполняться. Вообще [представители] МВФ не договариваются с президентом, они говорят с премьером. Эта встреча – вежливость", – сказал экономист.

По мнению финансового эксперта Тараса Козака, нашим международным партнерам важно понимать позицию президента относительно дальнейшего сотрудничества.

"МВФ надеется на дальнейшее сотрудничество и для этого надо понимать точку зрения президента относительно сотрудничества с МВФ. Особенно это связано с тем, что там тоже хорошо знают о сериале "Слуга народа", о том, как герой Зеленского обращался не очень комплиментарно к миссии МВФ, как она была освещена эта миссия в сериале. А уже во время предвыборной компании Зеленский говорил, что это вымысел, должность президента вынуждает к серьезным отношениям, и он считает, что Украине нужно сотрудничать с МВФ", – отметил Козак.

Также, предполагает эксперт, будут говорить о новой программе сотрудничества, поскольку действующая заканчивается в конце этого года, к тому же, как правило, МВФ предлагает стране новый договор после смены власти.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Текущая миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.

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