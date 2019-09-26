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"Встречи продолжаются": в МВФ сделали заявление о работе в Украине

26 сентября, 13:42

Официальные итоги визита ревизоров фонда станут известны позже

/ Фото: AFP

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Киеве 11-12 сентября, завершает свой визит в Украину.

"Сегодня заключительный день работы миссии, и встречи продолжаются", – сообщили агентству УНИАН в украинском представительстве МВФ.

По информации представительства, заявление по итогам работы миссии ожидается завтра, 27 сентября.

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В представительстве фонда не стали комментировать публикации СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Напомним, по данным СМИ, Киев и МВФ вели переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF. При этом министр финансов Оксана Маркарова также заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

Читайте также: Что принесет Украине новая программа сотрудничества с МВФ

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала ни с чем. Тогда представители фонда решили дождаться результатов парламентских выборов в Украине и назначения нового Кабинета министров.

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