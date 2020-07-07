Вторая волна коронавируса бьет по ценам на нефть

Мировые цены на нефть эталонных марок снова снижаются. Инвесторы опасаются возвращения жестких карантинных ограничений в ряде стран, из-за очередного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Так, к 10:45 по киевскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,44 доллара (1,02%), до 42,66 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,43 доллара (1,06%), до 40,2 доллара за баррель.

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Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира – от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн человек, пишет "Интерфакс". Некоторые штаты, в том числе Калифорния, Флорида и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось – из-за необходимости продления ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

"Энтузиазм рынка, который мы наблюдали вслед за начавшейся отменой карантинных ограничений, ослаб на фоне их частичного возврата из-за нового скачка заболеваемости COVID-19", - отмечает аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Джеффри Хэлли.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19, что может спровоцировать новые проблемы в экономике.

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