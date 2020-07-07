Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Вторая волна коронавируса бьет по ценам на нефть

7 июля, 11:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Черное золото снова дешевеет из-за роста заболеваемости COVID-19

Мировые цены на нефть эталонных марок снова снижаются. Инвесторы опасаются возвращения жестких карантинных ограничений в ряде стран, из-за очередного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Реклама

Так, к 10:45 по киевскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,44 доллара (1,02%), до 42,66 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,43 доллара (1,06%), до 40,2 доллара за баррель.

Читайте также: В России ждут нефти по 60 долларов

В тренде
В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантин
Реклама

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира – от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн человек, пишет "Интерфакс". Некоторые штаты, в том числе Калифорния, Флорида и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось – из-за необходимости продления ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

"Энтузиазм рынка, который мы наблюдали вслед за начавшейся отменой карантинных ограничений, ослаб на фоне их частичного возврата из-за нового скачка заболеваемости COVID-19", - отмечает аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Джеффри Хэлли.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19, что может спровоцировать новые проблемы в экономике.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть цена на нефть коронавирус пандемия Brent WTI фьючерсы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменить
Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменитьЭкономика
Зеленский ответил, будет ли в Украине
Зеленский ответил, будет ли в Украине "доллар по 100"Экономика
В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежей
В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежейЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимум
В Украине выросли пенсии и прожиточный минимумЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять