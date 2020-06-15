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Вторая волна пандемии коронавируса ударила по ценам на нефть

15 июня, 09:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость черного золота резко упала на мировых рынках

Котировки нефти резко пошли вниз в понедельник на тревогах в связи с ростом заражаемости коронавирусом в Китае и США и возможностью второй волны пандемии.

Так, 15 июня к 9:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,24 доллара (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у 37,49 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,64 доллара (4,52%), до 34,62 доллара за баррель.

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В тренде
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За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI – на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

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"Нефтяные трейдеры продолжат следить за новостями о числе заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне роста количества заражений в мире", – сказал главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие сутки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей. Отметим, что китайские ученые в настоящее время разрабатывают как минимум пять видов вакцин. Некоторые уже проходят испытания.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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нефть цена на нефть коронавирус Brent WTI фьючерсы котировки

Источники: Сегодня , Интерфакс

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