"Вторая закупочная революция": когда вступает в силу новый закон о госзакупках

Нижний порог для обязательного проведения закупок через ProZorro снизится с 200 тыс. до 50 тыс. грн

С 19 апреля нижний порог для обязательного проведения закупок через ProZorro снизится с 200 тыс. до 50 тыс. грн, напомнили в пресс-службе ProZorro.

Новации обусловлены вступлением в силу закона новой редакции закона "О публичных закупках", которую в сентябре прошлого года одобрила Верховная Рада, а в октябре подписал президент Владимир Зеленский.

"Уже в это воскресенье заработает новое законодательство о публичных закупках. Электронная система ProZorro готова к работе по новой редакции закона. В ночь на 19 апреля cистема будет обновлена", – пообещали в пресс-службе.

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Там рассказали, что изменятся сроки течения процедур, заработает функционал для повышения успешности торгов (24 часа на исправление ошибок для бизнеса, механизм выявления аномально низкой цены заказчиков), появится возможность онлайн-подачи жалобы.

Основной перечень изменений в сфере публичных закупок предусматривает:

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обязательное проведение упрощенных закупки в системе ProZorro от 50 тыс. грн (по прежним правилам, до 200 тыс. грн для товаров и услуг, 150 тыс. грн – для работ). При этом можно напрямую заключать договор с поставщиком;

усиление ответственности за грубые нарушения тендерного законодательства. Например, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба, его ожидает штраф от 25 до 51 тыс. грн. Если госструктура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора – на сумму от 34 до 85 тыс. грн. В то же время за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков;

бизнес, который победил в тендере, сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении в течение 24 часов;

усовершенствуется механизм обжалования тендерных процедур в Антимонопольном комитете Украины;

заказчики смогут защищаться от демпинга. Благодаря механизму "аномальная низкая цена" электронная система подсветит предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайшие предложения конкурентов. В таком случае заказчик может попросить участника обосновать такую ​​цену, а в случае отсутствия объяснений – отклонить предложение;

быстрая и удобная альтернатива для небольших закупок ProZorro Market, онлайн-магазина, в каталогах которого будет представлено топливо, канцелярия, медизделия, продукты и т.д. Эту продукцию будет можно купить без тендерных процедур, если речь идет о небольшом объеме и суммах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в планах правительства до конца года значился перевод почти всех закупок на единый центр, а также присоединение к проекту не только министерств, но и других органов исполнительной власти.

Парламент 19 сентября принял во втором чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках.

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Новости "Сегодня" писали, что система ProZorro существует в Украине уже несколько лет. Публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 года. По данным за 2018-й, за два года эта система помогла сэкономить 55,3 млрд грн государственных денег.

Также мы рассказывали, что в 2019 году в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам:

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