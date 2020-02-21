Второй этап медреформы: Минздрав прорабатывает детали с местными властями

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Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами над вторым этапом медреформы, который должен стартовать с 1 апреля. Об этом заявил в украинском парламенте премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы готовы к реформе, которая состоится 1 апреля. Мы по каждой области имеем четкий план того, как должна преображаться медицинская система. Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы", – отметил Гончарук.

На этом этапе украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг, потому что заработает программа медицинских гарантий.

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Программа медицинских гарантий содержит первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую, которая предусматривает услуги профильного врача, к которому направил семейный врач. Также к ней относится стационарная, паллиативная медицинская помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом). Помимо этого, в программу входит медицинская реабилитация, медицинскую помощь в связи с родами и реимбурсация лекарственных средств (программа "Доступные лекарства").

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины). Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.

Также мы сообщали, что Гончарук пообещал открыть 200 новых центров экстренной медицины за год.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала о том, что даже самым развитым странам не хватает бюджетных денег, выделяемых на медпомощь.

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