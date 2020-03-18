Введение пошлин на электричество из России в интересах каждого украинца – Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который ранее требовал наказания для тех, кто допускает закупки российского тока, считает введение Кабинетом министров пошлины на импорт киловатт из России праздником для каждого украинца. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Запустить сюда в октябре российскую и белорусскую электроэнергию – это было большим преступлением против каждого украинца. 7 миллиардов гривен украинцы отдали за российское электричество, финансируя рабочие места для российских энергетиков. У нас достаточно своего электричества. А в результате поправок в закон об энергетике, которые внес Андрей Герус, деньги, вместо того, чтобы идти украинским шахтерам и энергетикам, пошли российским шахтерам и энергетикам. Это преступление", – заявил Олег Ляшко.

По словам Ляшко, правительство приняло это решение в интересах украинской экономики, интересах каждого украинского. Но, мол этого недостаточно.

"Эти пошлины фактически делают невозможным экспорт российской и белорусской электричества, но в дальнейшем нужен план, стратегия энергетической независимости страны. В результате политики тех, кто сейчас руководит украинским энергетикой последние полгода, – Андрей Герус и председатель НКРЭ Валерий Тарасюк, – Украина стала энергозависимым государством", – считает политик.

Кроме стратегии энергетической независимости в первую очередь должен быть назначен новый министр энергетики.

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"По моей информации, за четыре дня карантина они даже совещания не провели с руководителями энергетических компаний страны, по обеспечению бесперебойной работы, бесперебойного электроснабжения больниц и других стратегических сейчас учреждений", – уверяет лидер Радикальной партии.

Видео: Украина 24

Напомним, сегодня Кабмин ввел специальную пошлину на импорт электроэнергии из России. Она составит 65% от стоимости киловатт и должна вступить в силу с 1 апреля.

Ранее "Сегодня" писали о том, что СНБО требует урегулировать проблему импорта электроэнергии из России и Беларуси. Также мы рассказывали о том, что в Раде призвали НКРЭКУ ускориться с ограничением импорта российского тока.

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