Введение пошлин на ГП приведет к возникновению дефицита топлива и росту цен, – Рябцев

Экспертный совет при Министерстве энергетики выступил против предложения ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) о введении пошлин на импорт дизельного топлива в размере 8,46%. Об этом сообщил член экспертного совета при министерстве, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, пишет "Znaj.ua".

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"Большинство присутствующих на экспертном совете высказалось против", – сообщил Рябцев.

По его оценкам, введение пошлин приведет к возникновению дефицита топлива и росту цен, если объемы топлива, на которые распространятся ограничения, не будут компенсированы украинскими производителями. При этом никаких гарантий или подтверждений, что эти объемы будут замещены внутренними производителями, на текущий момент нет.

"Если кто-то выступает с заявлением о том, что ему мешают работать на рынке, то естественно, что он должен предоставить какие-то доказательства того, что, во-первых, ему мешают, во-вторых, то, что он в состоянии удовлетворить нужды украинского рынка самостоятельно в том случае, если будут введены какие-либо ограничения государством", - пояснил свою позицию Геннадий Рябцев.

Напомним, в июле "Укртатнафта" обратилась к Минэнерго с просьбой инициировать введение специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России на уровне 8,46% уже с 1 августа 2020 г.

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По оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", введение пошлин приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы "Приват" как владельца Кременчугского НПЗ.

Это вторая попытка ПАО "Укртатнафта" ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.

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