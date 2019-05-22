Введение рынка электроэнергии является обязательством Украины перед ЕС – Ковалив

На введении рынка электроэнергии в ближайшее время настаивают в Еврокомиссии, ЕБРР, ЕБА, АТП

Фото: Pixabay

Рынок электроэнергии – это одно из европейских обязательств Украина в рамках Третьего энергопакета и потому он должен быть введен в ближайшее время, заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в интервью программе "Перша шпальта".

Об этом сообщает Lenta.ua.

"Сам по себе закон соответствует и директиве, и базовым принципам построения конкуренции", – отмечает она.

Ковалив отмечает, что введение рынка даст возможность выбирать поставщика коммерческому сектору. Конкуренция в этом сегменте вырастет, отмечает она. Что касается населения – для него цены на электроэнергию пока будут регулироваться, а значит пока не вырастут, считает глава офиса Национального инвестиционного совета.

Напомним, что на ведение рынка электроэнергии в ближайшее время настаивали в Еврокомиссии, Европейском банке реконструкции и развития, Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палате. В Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики также заявили, что готовы к введению рынка. Его также поддержали самые крупные игроки рынка, в частности НАЭК "Энергоатом".

Ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что получение финансовой помощи для Украины от Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ) зависит от успеха украинских реформ в экономике в целом и в энергетике в частности.

23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Проведение реформы рынка электроэнергии было одним из маяков для программы Международного валютного фонда. Вчера в Украине начала работу миссия МВФ, которая по итогам планирует вынести решение о том, продлевать ли сотрудничество с Украиной и выделять ли необходимое стране финансирование.

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